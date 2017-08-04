Гигантская лисья акула попала в сети рыбаков в турецкой Анталье

Рыбина весом в 200 кг стала самым крупным уловом в жизни яхтсмена Эртюрка Шахина.

Пятиметровая лисья акула попалась в сети в районе Коньяалты (провинция Анталья). Как сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на агентство Anadolu, морскую хищницу выловили всего в двух километрах от берега. Как признаётся владелец яхты Ozzy jigging Эртюрк Шахин, это самый крупный улов в его жизни.

Сам мужчина заядлым рыбаком себя не считает. Вот уже больше десяти лет он организовывает морские прогулки для гостей Турции. Много иностранных туристов находилось на яхте и в этот раз, когда в брошенные на удачу сети случайно угодила 200-килограммовая рыбина.

К слову, для самой акулы морская прогулка на борту яхты Ozzy jigging закончилась благополучно. После небольшой фотосессии хищницу отпустили восвояси.

Отметим, лисью акулу называют самым крупным видом хрящевых рыб. Средняя длина тела у них составляет 3,8 метра, и лишь некоторые глубоководные особи могут вырастать до пяти метров.