Обновлённый кроссовер Mitsubishi ASX возвращается на российский рынок

Ожидается, что цены на данный автомобиль объявят уже в течение следующей недели.

Компания Mitsubishi возобновляет поставки компактного кроссовера Mitsubishi ASХ на российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе "ММС Рус".

Так, первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки на Дальнем Востоке в середине августа, а уже в середине сентября будут доступны во всех остальных регионах. Цены на автомобиль объявят на следующей неделе.

Примечательно, что кроссовер вернётся на российский рынок обновлённым. У машины изменилась радиаторная решётка и передний бампер. Также у автомобиля изменился дизайн светодиодных ходовых огней и задняя противотуманная фара. Также у иномарки доработана шумоизоляция.

Обновлённый Mitsubishi ASХ будет оснащаться двигателями 1.6 л (117 л. с.) в комбинации с пятиступенчатой механической трансмиссией и 2.0 л (150 л. с.) с вариатором INVECS-III.