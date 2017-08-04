Прокуроров заинтересовали 6 млн "квадратов" земли кубанской чиновницы

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Прокуроров заинтересовали 6 млн "квадратов" земли кубанской чиновницы

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Помимо огромной площади земельных участков она также задекларировала доход в 14 млн рублей.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку данных декларации первой замглавы Новопокровского района Краснодарского края Оксаны Варавиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Если доход в более чем 14 миллионов рублей ещё как-то можно объяснить, то 6 миллионов квадратных метров земли, указанных в списке имущества чиновницы, объяснить будет куда сложнее. Эти данные уже заинтересовали краснодарских прокуроров, которые начали проверку в отношении Варавиной.

— Прокуратура проверяет данные, указанные в декларации чиновницы, — заявили в ведомстве.

Откуда у чиновницы такое огромное количество земли — неизвестно.

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