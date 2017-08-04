WP: Трамп признался премьеру Австралии, что ненавидит принимать беженцев

Как следует из стенограммы, Трамп назвал себя "величайшим человеком", который не хочет пускать "этих людей" в страну.

Президент США Дональд Трамп признался премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллому, что "ненавидит принимать беженцев". Стенограмму телефонного разговора мировых лидеров опубликовала The Washington Post.

— Я ненавижу принимать этих людей. Я убеждён, что они плохие. Вот почему они сейчас находятся в тюрьме. Они не будут прекрасными людьми, которые продолжат работать на местных молочных людей, — заявил Трамп своему коллеге.

Кстати, формулировка "молочные люди" озадачила многих пользователей Сети, которые не поняли, что имел в виду президент. Юзеры уже сравнивают это высказывание Трампа с ранее употреблённым им в "Твиттере" непереводимым словом covfefe.

Также, по данным издания, в телефонном разговоре американский президент назвал себя величайшим человеком в мире, который не хочет пускать этих людей в страну.