В затопленном якутском руднике "Мир" до сих пор остаётся девять человек

В момент аварии в месте происшествия находился 151 человек. По последней информации, 142 рабочих спасены, судьба ещё девяти неизвестна.

По последним данным, девять человек остаются в затопленном руднике "Мир" в Якутии. Об этом сообщает Mash.

Спасатели попытались спуститься на "горизонт 210" (число указывает количество метров от поверхности земли), однако там было всё затоплено. Сейчас бригады пытаются добраться до "горизонта 310", чтобы понять, есть там свободный проход или нет.

Напомним, инцидент в руднике произошёл сегодня около 16:30 (местное время). На место инцидента прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков, спасательная операция продолжается.