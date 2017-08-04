"Местные молочные люди". Странная фраза Трампа породила волну мемов

"Я мечтаю о мире, в котором местные молочные люди объединятся с местными людьми-печеньками", — шутят пользователи соцсетей.

Пользователи Сети обсуждают странное выражение "местные молочные люди", употреблённое американским президентом Дональдом Трампом в разговоре с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Стенограмму телефонного разговора мировых лидеров опубликовала The Washington Post.

В беседе Трамп говорил о проблеме беженцев и заявил, что "ненавидит принимать" их в США. Также президент добавил, что считает их "плохими людьми", которые "не будут работать на местных молочных людей". Большинство пользователей Сети не поняли, что хотел сказать американский лидер. Юзеры уже сравнивают "местных молочных людей" Трампа с ранее употреблённым им в "Твиттере" непереводимым словом covfefe.

*steps away from twitter for literally two seconds*



"what the hell are local milk people" — Ali Watkins (@AliWatkins) 3 августа 2017 г.

— Отошла от "Твиттера" буквально на две секунды — что, чёрт возьми, за местные молочные люди? — пишут пользователи в соцсетях.

Кроме того новое выражение президента уже породило целую волну интернет-мемов.

Local milk people pic.twitter.com/m0JtvzKsz3 — Erin Gloria Ryan (@morninggloria) 3 августа 2017 г.

Look at these immigrants who went on to work for the local milk people. pic.twitter.com/xulVQBPnzd — Courtney Enlow (@courtenlow) 3 августа 2017 г.

I dream of a world in which the Local Milk People unite with the Local Cookie People. — Glenn Thrush (@GlennThrush) 3 августа 2017 г.

— Я мечтаю о мире, в котором местные молочные люди объединятся с местными людьми-печеньками, — говорится в одном из твитов.