Путин поймал щуку, а Порошенко — "белочку". В Twitter шутят об улове президента

"Политическая" рыбалка стала поводом напомнить западным политикам о том, что от российского президента ни одна щука не уйдёт.

Рассказ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, как Владимир Путин два часа гонялся за щукой под водой в гидрокостюме и с экшен-камерой, стал самой обсуждаемой темой дня в российском "Твиттере". Пользователи соцсетей гадают, каким может стать следующий президентский улов и шутят, что в сети Путина-рыбака может нечаянно угодить кто-нибудь из врагов России.

В прошлом году тоже была щука.Пора на акул переходить))) — Cоветский танкист (@Z2012C) 4 августа 2017 г.

Ждем видео как он борется с медведем — Спанса (@SosedZaStenoy) 4 августа 2017 г.

"Помните враги: От Путина ни одна Щука не уйдёт" — VEL (@vel_63) 4 августа 2017 г.

Популярной шуткой в соцсетях также стало сравнение рыбалки Путина с уловом его украинского коллеги, а некоторые пользователи соцсетей намекают, что щука тоже была не из простых.

Да что там щука, Порошенко вон уже три года гоняется за белкой и ничего. pic.twitter.com/X6OyGjcXUV — Ботинок в Буша (@botinok_v_Busha) 4 августа 2017 г.

Майор ФСО Щука уже секретно награжден в кремле. — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 августа 2017 г.

Путин два часа гонялся за щукой под водой... попутно найдя древнюю амфору, самолёт ИЛ-2 и покормив подводных стерхов. — ▲ Сквиз ▲ (@I__Squeeze__I) 4 августа 2017 г.

Ну, и пара пословиц, которые пошли в народ благодаря плодотворной путинской рыбалке.

На то и Путин в воде, чтобы щука не дремала... — sergey (@sergey_m13) 4 августа 2017 г.