Путин поймал щуку, а Порошенко — "белочку". В Twitter шутят об улове президента

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Путин поймал щуку, а Порошенко — "белочку". В Twitter шутят об улове президента

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский 

"Политическая" рыбалка стала поводом напомнить западным политикам о том, что от российского президента ни одна щука не уйдёт.

Рассказ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, как Владимир Путин два часа гонялся за щукой под водой в гидрокостюме и с экшен-камерой, стал самой обсуждаемой темой дня в российском "Твиттере". Пользователи соцсетей гадают, каким может стать следующий президентский улов и шутят, что в сети Путина-рыбака может нечаянно угодить кто-нибудь из врагов России.

Популярной шуткой в соцсетях также стало сравнение рыбалки Путина с уловом его украинского коллеги, а некоторые пользователи соцсетей намекают, что щука тоже была не из простых.

Ну, и пара пословиц, которые пошли в народ благодаря плодотворной путинской рыбалке.

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