В Австрии упал вертолёт, который вылетел спасать альпиниста

В Австрии потерпел крушение вертолёт, который отправился спасать альпиниста. Об этом сообщает BFM TV.
По данным издания, у альпиниста во время восхождения начались проблемы с сердцем. За ним вылетел спасательный вертолёт, однако по неудачному стечению обстоятельств он потерпел крушение.
В результате пилот вертолёта и альпинист, находившийся на его борту, получили серьёзные ранения. Остальной экипаж винтокрылой машины отделался незначительными травмами. В итоге за пострадавшими прислали другой вертолёт.
- Популярные
- По времени