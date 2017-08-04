В Австрии упал вертолёт, который вылетел спасать альпиниста

В настоящий момент к пострадавшим вылетела другая винтокрылая машина. Подробности случившегося выясняются.

В Австрии потерпел крушение вертолёт, который отправился спасать альпиниста. Об этом сообщает BFM TV.

По данным издания, у альпиниста во время восхождения начались проблемы с сердцем. За ним вылетел спасательный вертолёт, однако по неудачному стечению обстоятельств он потерпел крушение.

В результате пилот вертолёта и альпинист, находившийся на его борту, получили серьёзные ранения. Остальной экипаж винтокрылой машины отделался незначительными травмами. В итоге за пострадавшими прислали другой вертолёт.