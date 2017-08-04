Кабмин выделит на строительство трассы "Таврида" 14 млрд рублей в 2018 году

Об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своей рабочей поездки в Крым.

Правительство РФ выделит на строительство федеральной трассы "Таврида" с 2018 года более 14 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании о развитии промышленности в Крыму.

Он также заявил, что на реконструкцию автомобильной дороги и автомобильного подхода к Керчи и к транспортному переходу через Керченский пролив выделят 780 млн рублей.

По словам Медведева, также будут выделены средства на строительство и реконструкцию объектов системы здравоохранения и общего образования Севастополя в объёме 6,75 млрд рублей, на реконструкцию водовода Феодосия — Судак — 4,36 млрд рублей, а также на корпус онкодиспансера в Севастополе — 3 млрд рублей.