Брижит Макрон станет крёстной мамой двух детёнышей панды

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Брижит Макрон станет крёстной мамой двух детёнышей панды

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Первая леди Франции планирует взять на себя спонсорские обязательства по содержанию двух новорождённых панд в зоопарке "Боваль" в долине Луары.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит планирует взять опекунство над двумя пандами, которые со дня на день должны появиться на свет. Об этом сообщили французские СМИ.

Так, Брижит обязуется возмещать зоопарку затраты на корм для панд и расходы на оказание им медицинской помощи.

Напомним, самка панды Хуань Хуань и самец Юань Цзы переехали во Францию в 2012 году в рамках соглашения между Парижем и Пекином. Некоторое время назад стало известно, что в семействе животных ожидается пополнение, кроме того, ветеринары заявили, что Хуань Хуань ждёт двойню. При этом, согласно договору, через два-три года после рождения детёныши вернутся в Китай.

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