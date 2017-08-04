В Норвегии нашли дрозда, пролежавшего во льдах более 4 тысяч лет

Отмечается, что тельце птицы внешне почти идеально сохранилось. Теперь учёные хотят изучить внутренние органы дрозда.

В горах Оппдала в Норвегии нашли дрозда-белобровика (похож на певчего, но немного меньше и темнее него), пролежавшего во льдах 4,2 тысячи лет. Об этом сообщает портал NRK.

Fant 4200 år gammel trost begravd i isen. – Det ser ut som om den døde i fjor https://t.co/eHiLBdRETI pic.twitter.com/gZh57WQxrw — NRK (@NRKno) 4 августа 2017 г.

— Мы ещё никогда не видели, как птица в возрасте четырёх тысяч лет выглядит изнутри, — говорит норвежский исследователь Йорген Росвольд.

По мнению учёных, птицу могла поймать росомаха или лиса. Далее хищник спрятал добычу в лёд, чтобы та не испортилась, но после по каким-то причинам не смог за ней вернуться.