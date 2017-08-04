В Норвегии нашли дрозда, пролежавшего во льдах более 4 тысяч лет

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В Норвегии нашли дрозда, пролежавшего во льдах более 4 тысяч лет

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Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что тельце птицы внешне почти идеально сохранилось. Теперь учёные хотят изучить внутренние органы дрозда.

В горах Оппдала в Норвегии нашли дрозда-белобровика (похож на певчего, но немного меньше и темнее него), пролежавшего во льдах 4,2 тысячи лет. Об этом сообщает портал NRK.

— Мы ещё никогда не видели, как птица в возрасте четырёх тысяч лет выглядит изнутри, — говорит норвежский исследователь Йорген Росвольд.

По мнению учёных, птицу могла поймать росомаха или лиса. Далее хищник спрятал добычу в лёд, чтобы та не испортилась, но после по каким-то причинам не смог за ней вернуться.

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