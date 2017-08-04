Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт иностранных языков

Как уточнили в пресс-службе ведомства, также было приостановлено действие лицензий двух вузов.

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Институт иностранных языков в Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также было приостановлено действие лицензии Московского социально-гуманитарного института и Института искусства реставрации.

Отметим, что в данных образовательных учреждениях продолжат обучать студентов, однако им не гарантируют отсрочку от армии и диплом государственного образца.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО. А в 2016 году ведомство отобрало данный документ у десяти вузов.