Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт иностранных языков

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Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт иностранных языков

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Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Как уточнили в пресс-службе ведомства, также было приостановлено действие лицензий двух вузов.

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Институт иностранных языков в Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также было приостановлено действие лицензии Московского социально-гуманитарного института и Института искусства реставрации.

Отметим, что в данных образовательных учреждениях продолжат обучать студентов, однако им не гарантируют отсрочку от армии и диплом государственного образца.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО. А в 2016 году ведомство отобрало данный документ у десяти вузов.

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