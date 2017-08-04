В "Алросе" назвали возможную причину затопления шахты с горняками

В компании "Алроса" назвали предварительную причину сегодняшнего затопления шахты, в которой находился 151 горняк. Отмечается, что это могло быть неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник. В свою очередь, это случилось из-за "резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере".

— На момент аварии в смене на руднике "Мир" находился 151 человек, жизни 142 из них ничего не угрожает. Ведётся спасательная операция по розыску девяти шахтёров, — уточнили в компании.

На место чрезвычайной ситуации были направлены дополнительные отряды спасателей, в том числе подземные водолазы. Туда вылетели глава компании "Алроса", губернатор Якутии и глава МЧС. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию по ситуации на руднике "Мир".