"Построю тебе брата". На разделительной стене Израиля появились граффити Трампа

На одном из рисунков Трамп изображён обнимающим сторожевую башню на углу разделительного барьера. Вокруг американского президента витают маленькие розовые сердечки.

Два гигантских рисунка-граффити, изображающих президента США Дональда Трампа, появились на разделительном барьере между Иерусалимом и Вифлеемом, передаёт агентство Associated Press.

На одном из рисунков-граффити президент срисован со снимка, который был сделан во время его посещения Стены Плача. Он изображает Трампа в чёрном костюме и кипе. Президент притрагивается к стене рукой. Подпись к граффити гласит: "Я построю тебе брата" (отсылка к намерению Трампа возвести стену на границе с Мексикой).

На другом рисунке Трамп изображён обнимающим сторожевую башню на углу барьера. Вокруг президента витают маленькие розовые сердечки.

Trump graffiti resembling Banksy appears on Israeli barrier in West Bank city of Bethlehem via @irish_news https://t.co/efNGKsDC0Y — Merribeth Herbert (@beansi50) 4 августа 2017 г.

Западные СМИ предполагают, что автором этих творений мог быть загадочный художник Бэнкси.