Кузнецова нашла нарушения в интернате, где сироты рубили борщевик голыми руками

Читайте также

Кузнецова нашла нарушения в интернате, где сироты рубили борщевик голыми руками

1

Пажгинская школа-интернат. Фото: БНК

Инцидент произошёл в Пажгинской школе-интернате в Коми. В результате шесть детей получили сильные ожоги.

Проверка, инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, подтвердила нарушения в интернате для сирот в Коми. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

<p>Ожоги, которые получил один из детей. Фото: БНК</p>

— Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПиН. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью, — сообщается по результатам проверки.

При этом отмечается, что руководство интерната отрицало, что выгнало детей рубить ядовитый борщевик лопатами без рукавиц и спецодежды. Напомним, ранее педиатр заведения говорил, что "борщевик на жаре сам брызгается соком".

Напомним, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!