Украина возмущена новым визитом Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередной поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым.
— Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчёркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства, — говорится в заявлении украинского ведомства.
Визит главы правительства там называли "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", и "циничным и демонстративным пренебрежением" к международному праву.
Дмитрий Медведев сегодня в Крыму провёл совещание о развитии промышленности на полуострове.
Крым вошёл в состав России в 2014 году на основании референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за такой шаг. Это стало следствием государственного переворота, который произошёл на Украине. Киев не признаёт принадлежность Крыма к России.
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