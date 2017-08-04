Генпрокурор США шокирован объёмом утечек секретной информации в СМИ и за рубеж

В настоящий момент, по словам Джеффа Сешнса, обвинения предъявлены уже четверым подозреваемым.

Сегодня генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что в последнее время количество утечек секретных документов и данных в СМИ и за границу возросло до ужасающих масштабов.

— Это нанесло серьёзный урон интересам США и способностям спецслужб, — сказал Сешнс.

По словам Сешнса, спецслужбам необходимо проводить тщательное расследование по поводу каждой утечки. Он добавил, что конгрессу также нужно предельно серьёзно относиться к этому вопросу.

На сегодняшний момент, как отметил генпрокурор, обвинения предъявлены уже четверым подозреваемым, однако их имена Сешнс раскрывать отказался.