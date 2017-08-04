Работники фирмы в Москве засунули в багажник попавшегося на краже бухгалтера

В настоящий момент все нарушители спокойствия доставлены в полицейский отдел, где у них берут объяснения.

В Москве работники запихнули в багажник бухгалтера, который воровал их зарплату. Мужчину пытались похитить на Угрешской улице, но им помешали очевидцы, которые вызвали полицию.

В ГУ МВД по Москве подтвердили сообщение о попытке похищения.

— Сегодня в 13:50 в полицию поступило сообщение от очевидца, который увидел, как в багажник усаживали мужчину. На место незамедлительно был отправлен наряд полиции, все участники инцидента задержаны, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Подъехавший наряд спас бухгалтера от разъярённых сотрудников и доставил нарушителей в отдел.