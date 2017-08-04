"Алроса": Работы на руднике "Мир" велись согласно требованиям безопасности

В шахте до сих пор продолжают работать поисково-спасательные группы, которые ищут пропавших горняков.

Сегодня пресс-служба компании "Алроса" заявила, что работы на руднике "Мир", который оказался подтоплен, велись в соответствии со всеми мерами безопасности.

— Работа рудника осуществлялась в полном соответствии со всеми техническими требованиями и требованиями безопасности. Проект прошёл главгосэкспертизу и неоднократную экспертизу промышленной безопасности, — заявили в компании.

Тем не менее шахту рудника "Мир" сегодня затопило в тот момент, когда там находился 151 горняк. В результате спасателям удалось достать из-под земли 142 человека, ещё девять до сих пор остаются в шахте. Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.