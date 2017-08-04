Сервис оплаты парковки в Москве через СМС-сообщения оказался временно недоступен

Сервис оплаты парковки и пополнения парковочного счёта в Москве с помощью СМС-сообщений оказался временно недоступен, сообщается на сайте столичного паркинга.
— С 19:00 (мск) 4 августа 2017 года временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счёта через СМС-сообщения, — говорится в заявлении.
Причины сбоя неизвестны. Отмечается, что для оплаты парковки абоненты всех мобильных операторов могут использовать приложение "Парковки Москвы", паркоматы или личный кабинет на сайте паркинга.
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