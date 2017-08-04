"С любовью, полиция". Европол ищет опасных преступников с помощью милых открыток

Сотрудники правоохранительных органов надеются, что люди будут охотнее делиться в соцсетях яркими и позитивными ориентировками.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) в рамках проекта Dear Europe's Most Wanted Fugitives выпустила 21 открытку с самыми разыскиваемыми преступниками из разных стран. На карточках помимо фото и личных данных злоумышленников написаны добрые пожелания.

У каждой из карточек свой дизайн, и на каждой написано особенное пожелание. Кроме того, приветствия для преступников написаны на их родных языках или на языках тех стран, где их последний раз видели.

"Милый Виктор, мы знаем, что тебе нравятся острые блюда, поэтому мы приготовили для тебя очень острый гуляш. Возвращайся".

"Дорогой Джордж, граф Дракула устраивает свой ежегодный парад вампиров, и ты приглашён. Приходи поздно ночью, мы будем ждать тебя".

"Дорогой Тибор, мы давненько тебя не видели! У нас есть одно вакантное место в нашем лыжном туре. Пожалуйста, возвращайся и наслаждайся нашими красивейшими Альпами".

"Дорогой Дмитрий, ты решил нас покинуть, но нам нужно, чтобы ты вернулся. Нашей стране есть ещё, что предложить такому человеку, как ты".

"Дорогой Крзисзтоф, мы давно тебя не видели и хотим с тобой поговорить. Мы зарезервировали для тебя большую комнату, а Вавельский дракон ждёт тебя в пещере".

"Дорогой Артур, бельгийский картофель фри самый лучший, и мы знаем, что ты скучаешь по нему. Возвращайся и отведай его — а у нас есть милый сюрприз для тебя".

"Дорогой Фарук! Ты, наверное, знаешь, что жизнь лучше в сладкой Франции. Надеемся, что ты к нам скоро вернёшься".

"Дорогой Марко, воды Адриатического моря скучают по тебе. Приезжай и отправляйся вместе с нами в незабываемое путешествие под парусом!"

"Привет, Марко! Не скучаешь ли ты по настоящим итальянским блюдам, приготовленным тем человеком, который по-настоящему любит тебя? Приезжай на солнечные итальянские берега для того, чтобы отведать блюда, которые ты никогда не забудешь!"

Полная информация о разыскиваемых мужчинах есть на одноимённом сайте проекта Europe's Most Wanted Fugitives.