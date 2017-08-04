"С любовью, полиция". Европол ищет опасных преступников с помощью милых открыток

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"С любовью, полиция". Европол ищет опасных преступников с помощью милых открыток

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Сотрудники правоохранительных органов надеются, что люди будут охотнее делиться в соцсетях яркими и позитивными ориентировками.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) в рамках проекта Dear Europe's Most Wanted Fugitives выпустила 21 открытку с самыми разыскиваемыми преступниками из разных стран. На карточках помимо фото и личных данных злоумышленников написаны добрые пожелания.

У каждой из карточек свой дизайн, и на каждой написано особенное пожелание. Кроме того, приветствия для преступников написаны на их родных языках или на языках тех стран, где их последний раз видели.

<p>Венгрия. Карточка для розыска Виктора Коштадиновски, обвиняемого в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Он был приговорён к 15 годам лишения свободы, но осенью 2014 года сбежал до того, как сесть в тюрьму. Фото: EUROPOL</p>

"Милый Виктор, мы знаем, что тебе нравятся острые блюда, поэтому мы приготовили для тебя очень острый гуляш. Возвращайся".

<p>Румыния. Карточка для розыска Георге Клапона, обвиняемого в коррупции и отмывании 1 млн евро с помощью сообщников. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Джордж, граф Дракула устраивает свой ежегодный парад вампиров, и ты приглашён. Приходи поздно ночью, мы будем ждать тебя".

<p>Австрия. Карточка для розыска Тибора Фоко, обвиняемого в убийстве девушки лёгкого поведения в 1986 году. Фоко был приговорён к пожизненному заключению, но сбежал из тюрьмы в 1995 году. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Тибор, мы давненько тебя не видели! У нас есть одно вакантное место в нашем лыжном туре. Пожалуйста, возвращайся и наслаждайся нашими красивейшими Альпами".

<p>Латвия. Карточка для розыска Дмитриса Тисценко, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Расследование случая продолжается. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Дмитрий, ты решил нас покинуть, но нам нужно, чтобы ты вернулся. Нашей стране есть ещё, что предложить такому человеку, как ты".

<p>Польша. Карточка для розыска Крзисзтофа Куса, обвиняемого в избиении человека (он избил жертву деревянной палкой по голове и по другим частям тела) и в грабеже, а также подозреваемого в участии в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Крзисзтоф, мы давно тебя не видели и хотим с тобой поговорить. Мы зарезервировали для тебя большую комнату, а Вавельский дракон ждёт тебя в пещере".

<p>Бельгия. Карточка для розыска Артура Навроки, обвиняемого за руководство преступной организацией, занимавшейся международным оборотом наркотиков. В 2014 году Навроки удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов, с тех пор он находится в бегах. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Артур, бельгийский картофель фри самый лучший, и мы знаем, что ты скучаешь по нему. Возвращайся и отведай его — а у нас есть милый сюрприз для тебя".

<p>Франция. Карточка для розыска Фарука Хаши, обвиняемого в участии в организованном вооружённом ограблении в 2001 году. Жил на севере Франции, а также в Бельгии и Нидерландах. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Фарук! Ты, наверное, знаешь, что жизнь лучше в сладкой Франции. Надеемся, что ты к нам скоро вернёшься".

<p>Хорватия. Карточка для розыска Марко Николия, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений и убийстве. В 2001 году он принимал участие в убийстве мужчины прямо на улице в столице Хорватии — Загребе. Фото: EUROPOL</p>

"Дорогой Марко, воды Адриатического моря скучают по тебе. Приезжай и отправляйся вместе с нами в незабываемое путешествие под парусом!"

<p>Италия. Карточка для розыска Марко ди Лауро, обвиняемого в поджоге, нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ и проч. По данным правоохранительных органов, ди Лауро имеет прямое отношение к итальянской мафии. Фото: EUROPOL</p>

"Привет, Марко! Не скучаешь ли ты по настоящим итальянским блюдам, приготовленным тем человеком, который по-настоящему любит тебя? Приезжай на солнечные итальянские берега для того, чтобы отведать блюда, которые ты никогда не забудешь!"

Полная информация о разыскиваемых мужчинах есть на одноимённом сайте проекта Europe's Most Wanted Fugitives.

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