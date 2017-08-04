Центробанк ожидает в августе инфляцию, близкую к нулю

На замедление инфляции повлияло снижение роста цен на плодоовощную продукцию, заметили в ЦБ.

Центральный банк России в августе ожидает близкую к нулю инфляцию, а в отдельные недели месяца прогнозирует дефляцию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учётом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция, — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, рост цен в России в июле замедлился до 0,1% с 0,6% в июне, а в годовом выражении — до 3,9% с 4,4% месяцем ранее. Однако Минфин и Центробанк прогнозировали замедление до 4,3%, а Минэкономразвития — до 4–4,2%.

В ЦБ отмечают, что на замедлении инфляции сказалось снижение роста цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, прирост тарифов ЖКХ был ниже уровня июля 2016 года.