Миранда из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка

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Миранда из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка

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51-летняя актриса Синтия Никсон решила выставить свою кандидатуру на ближайших выборах в 2018 году.

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс в культовом сериале "Секс в большом городе", решила выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Никсон — сторонница либеральных взглядов. Западные эксперты считают 51-летнюю актрису "готовым кандидатом с собственной точкой зрения". Вероятно, она составит конкуренцию действующему губернатору штата Эндрю Куомо.

Выборы состоятся в 2018 году.

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