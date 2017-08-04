Миранда из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс в культовом сериале "Секс в большом городе", решила выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает The Wall Street Journal.
and suddenly @NYGovCuomo has a little competition .. from #CynthiaNixon ... yes, THAT Cynthia Nixon #SexAndTheCity https://t.co/Yd6b3zcp3G pic.twitter.com/owtSYDpYRh— alh (@annlharenda) 4 августа 2017 г.
Издание отмечает, что Никсон — сторонница либеральных взглядов. Западные эксперты считают 51-летнюю актрису "готовым кандидатом с собственной точкой зрения". Вероятно, она составит конкуренцию действующему губернатору штата Эндрю Куомо.
Cynthia Nixon is reportedly being encouraged to run for governor of New York https://t.co/cgxXprg6K5— New York Magazine (@NYMag) 4 августа 2017 г.
Выборы состоятся в 2018 году.
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