В Эстонию для участия в учениях прибыли самолёты и вертолёты США

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В Эстонию для участия в учениях прибыли самолёты и вертолёты США

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Фото: ВВС США

Это эскадрилья штурмовиков, а также подразделение боевых и военно-транспортных винтокрылых машин.

В Эстонию на авиабазу Эмари под Таллином сегодня прибыли американские штурмовики А-10 Thunderbolt, а также подразделение вертолётов UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook. Об этом говорится в сообщении Главного штаба Сил обороны Эстонии. Цель американских военных — принять участие в совместных учениях, которые пройдут с 7 по 18 августа.

— В учениях также примут участие военнослужащие эстонских сил обороны, дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), — сообщили эстонские военные.

Ключевая часть учений пройдёт на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Тапа. Во время их проведения в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.

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