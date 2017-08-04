Роберт Паттинсон отказался мастурбировать собаке в новом фильме

Решение актёра поддержали активисты из общества защиты животных: они назвали данную сцену жестокой и растлевающей детей.

Британский актёр Роберт Паттинсон отказался мастурбировать собаке для съёмки короткого эпизода фильма Good Time ("Хорошее время"), пишет портал TMZ.

Паттинсон рассказал, что директор кинокартины, в которой он последний раз снимался, предложил ему принять участие в сцене с животным. Однако актёр категорически отверг предложение директора.

Паттинсона поддержало общество защиты животных, которое назвало данный эпизод жестоким и растлевающим детей. Зоозащитники также взялись за расследование дела.