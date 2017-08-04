МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве

Жителей и гостей Москвы столичный главк МЧС предупредил о грозе и сильном ветре. Непогода ожидается сегодня вечером и ночью.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4–5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра 12–17 м/с, — говорится в экстренном сообщении ведомства.

Традиционно в МЧС просят парковать машины подальше от деревьев, избегать лёгких конструкций, по возможности оставаться дома.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.