Пропавшие на руднике "Мир" горняки вышли на связь со спасателями

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Пропавшие на руднике "Мир" горняки вышли на связь со спасателями

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Фото: © Пресс-служба АК "АЛРОСА"

В момент затопления в шахте находился 151 работник, 142 из них были спасены сотрудниками МЧС.

В Якутии девять пропавших на руднике "Мир" горняков вышли на связь со спасателями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Разговор между горняками и спасателями был коротким и почти сразу прервался, стороны друг друга почти не слышали. Известно, что работники рудника укрылись чуть выше горизонта 210 метров.

Ранее Лайф сообщал, что авария на руднике произошла около 16:30. На место происшествия прибыли руководитель МЧС России Владимир Пучков и глава компании "Алроса" Сергей Иванов. В момент затопления в шахте находился 151 горняк, 142 из них были спасены.

Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.

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