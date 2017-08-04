"Самый презираемый человек Америки" осуждён за мошенничество с ценными бумагами

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"Самый презираемый человек Америки" осуждён за мошенничество с ценными бумагами

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Мартин Шкрели после заседания в Бруклинском суде Нью-Йорка. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Присяжные признали его виновным в обмане инвесторов двух хедж-фондов и хищении миллионов долларов.

Предприниматель Мартин Шкрели, известный благодаря спекуляциям на стоимости лекарств, признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, однако окончательный приговор ещё не вынесен.

Как сообщает телеканал CNBC, присяжные Бруклинского суда Нью-Йорка решили, что Шкрели виновен по трём из восьми пунктов обвинения. Ему вменяются обман инвесторов двух неэффективных хедж-фондов — MSMB Capital и MSMB Healthcare — и хищение миллионов долларов.

Шкрели стал известным после того, как созданная им компания Turing Pharmaceuticals выкупила право на производство препарата Daraprim для лечения токсоплазмоза у больных со слабой иммунной системой (в том числе у ВИЧ-инфицированных) и подняла цену на него с 13,5 до 750 долларов за упаковку. После этого Мартина Шкрели прозвали самым презираемым человеком Америки.

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