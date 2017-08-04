В "Хезболле" сообщили, что боевики ИГИЛ имеют возможность мирно покинуть Ливан

Ранее лидер шиитского движения заявил, что ИГИЛ контролирует 141 квадратный километр территории с ливанской стороны и 55 квадратных километров пограничной сирийской территории.

Члены террористической группировки ИГИЛ* пока имеют возможность мирно покинуть территорию Ливана, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла в эфире телеканала "Аль-Манар".

— Говорю для ИГИЛ: вас будут атаковать ливанцы и сирийцы на всех фронтах и со всех направлений. Вы не сможете выстоять в этой битве, и ваше поражение предрешено, поэтому хорошо обдумайте, так как ещё есть возможность открыть дверь переговоров, — сказал Насрулла.

Он также добавил, что на территории Ливана операцию против ИГИЛ будет вести ливанская армия, в то время как со стороны Сирии этим будут заниматься правительственные силы САР и бойцы "Хезболлы".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.