Мэра Риги обвинили в краже провода от компьютера

Градоначальник, по словам депутата-оппозиционера, намеренно присвоил себе чужое имущество во время одного из заседаний.

Депутат Рижской думы от оппозиционной Новой консервативной партии Юта Стрике обвинила мэра Риги Нила Ушакова в краже провода от компьютера другого депутата Вилниса Кирсиса. Об этом Стрике заявила в эфире телеканала LTV1.

— Я лично это видела. Также свидетелями являются и члены моей партии. Очевидно, что Ушаков ещё не профессиональный вор. Вилнис Кирсис попросил Вадима Баранника, главу комитета сообщения Рижской думы, чтобы хулиган Ушаков вернул провод, — сказала депутат.

Ушаков, в свою очередь, заявил, что уже начал готовиться "к обыскам и арестам".

Депутат от партии "Единство" Вилнис Кирсис, которого в своей речи упомянула Стрике, на своей странице в "Твиттере" опубликовал видеозапись с места происшествия. Пользователь микроблога, который снял ролик, написал, что мэр пытался сломать монитор Кирсиса, чтобы депутат не смог показать подготовленную презентацию.

Отметим, что главой латвийской столицы Нил Ушаков впервые стал в 2009 году и с тех пор бессменно занимает эту должность.