Подготовленная США резолюция ООН будет накладывать запрет на весь экспорт КНДР

Источник агентства Reuters предположил, что документ поддержат даже союзники Северной Кореи — Россия и Китай.

Резолюция Совета Безопасности ООН, разработанная Соединёнными Штатами, будет направлена на сокращение экспортного дохода Северной Кореи путём запрета на торговлю углём, железом, железной рудой, свинцом, свинцовой рудой и морепродуктами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ также не позволит странам увеличивать нынешнее число трудовых мигрантов из Северной Кореи, запретит новые совместные предприятия с Северной Кореей и любые новые инвестиции в текущие совместные предприятия.

По данным источников агентства в дипломатических кругах, существует высокая вероятность того, что союзники Северной Кореи — Китай и Россия, — поддержат проект резолюции, распространённый среди 15 членов Совета Безопасности.

Для принятия документа необходима поддержка по крайней мере девяти членов СБ ООН, при этом попытки наложить вето не будут приниматься во внимание.