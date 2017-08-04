Десять налоговиков Канзас-Сити попали в больницу из-за подозрительного пакета

Большинство пожаловались лишь на лёгкое головокружение, но были и те, кто почувствовал тошноту.

Полиция американского города Канзас-Сити, штат Миссури, ведёт поиски злоумышленников, которые оставили пакет с неизвестным веществом в здании местного налогового управления. Как сообщает телеканал CBS, десять человек почувствовали недомогание после того, как открыли подозрительный свёрток.

10 IRS employees in Kansas City, Missouri, reported feeling sick after suspicious package delivered to IRS mailroom. https://t.co/9hpM7ga23p pic.twitter.com/EN4Dau1uVU — ABC News (@ABC) 4 августа 2017 г.

Большинство пострадавших пожаловались на лёгкое головокружение, однако были и те, кто почувствовал тошноту, а некоторых даже вырвало. Пакет, предположительно ставший причиной недомогания, немедленно изолировали, а для сотрудников налогового управления вызвали скорую помощь.

Отмечается, что по меньшей мере двоих заболевших выносили из здания на носилках, однако источник CBS в пожарной службе отметил, что с пострадавшими всё будет хорошо.