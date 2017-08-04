Десять налоговиков Канзас-Сити попали в больницу из-за подозрительного пакета

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Десять налоговиков Канзас-Сити попали в больницу из-за подозрительного пакета

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Большинство пожаловались лишь на лёгкое головокружение, но были и те, кто почувствовал тошноту.

Полиция американского города Канзас-Сити, штат Миссури, ведёт поиски злоумышленников, которые оставили пакет с неизвестным веществом в здании местного налогового управления. Как сообщает телеканал CBS, десять человек почувствовали недомогание после того, как открыли подозрительный свёрток.

Большинство пострадавших пожаловались на лёгкое головокружение, однако были и те, кто почувствовал тошноту, а некоторых даже вырвало. Пакет, предположительно ставший причиной недомогания, немедленно изолировали, а для сотрудников налогового управления вызвали скорую помощь.

Отмечается, что по меньшей мере двоих заболевших выносили из здания на носилках, однако источник CBS в пожарной службе отметил, что с пострадавшими всё будет хорошо.

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