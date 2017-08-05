Пьяный украинец обстрелял из травмата игравших в футбол подростков

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Пьяный украинец обстрелял из травмата игравших в футбол подростков

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Украинский полицейский. Фото: © Facebook/Группа патрульной полиции Украины

Полиция украинского города Олевска Житомирской области задержала 30-летнего местного жителя, который, находясь в изрядном подпитии, обстрелял из травматического оружия игравших в футбол подростков.

Как сообщает портал Страна.ua, мужчину разозлило то, что дети шумели, несмотря на поздний час. Он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего пошёл успокаивать нервы в ближайшее кафе. Там, впрочем, мирной посиделки опять-таки не случилось — хулиган устроил словесную перепалку с другим посетителем, а в качестве неопровержимого аргумента использовал всё тот же травматический пистолет.

В итоге пострадавший попал в больницу с пулевым ранением, а с не в меру активным стрелком сейчас работают сотрудники полиции. Сам задержанный уверяет, что о своих боевых подвигах ничего не помнит, поскольку был очень пьян.

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