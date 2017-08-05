Профессор Гарварда рассказал об ошибках, которые ещё не совершил Трамп

За время пребывания на своём посту президент США Дональд Трамп совершил ряд ошибок во внешней политике, однако в нескольких вопросах он избегает промахов, которые могут привести к опасным последствиям для Соединённых Штатов. Об этом на сайте Foreign Policy пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

При этом Уолт не исключает, что Трамп может совершить эти ошибки, пытаясь отвлечь внимание от неудач Белого дома во внутренней политике.

Первым большим промахом американского лидера может стать попытка разрешить кризис вокруг КНДР военным путём. По мнению профессора, этот шаг может привести к полномасштабной войне в регионе.

Второй возможной ошибкой Трампа может стать выход из соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий относительно ядерной программы Ирана. Во время своей предвыборной программы президент США подвергал резкой критике данный договор.

Автор статьи также выразил обеспокоенность по поводу "торговых" войн и чрезмерного увлечения Трампа протекционистскими мерами. Это, по мнению Уолта, негативно скажется на состоянии мировой экономики.