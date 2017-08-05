Путин восхитился хитростью и осторожностью щуки

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от подводной охоты на щуку, которой он занимался во время посещения Тувы.

— Когда тащили уже пойманную щуку, заметили ещё двух. Такие хитрые, надо сказать. Осторожные. Сразу уходят в тину, — рассказал глава государства.

Напомним, ранее Лайф опубликовал съёмки с подводной рыбалки, в которой принял участие Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович два часа выслеживал одну из щук, но всё же добился своего и подстрелил её.