США официально сообщили ООН о желании выйти из Парижского соглашения по климату

В Госдепе отметили, что Штаты готовы вновь вступить в Соглашение, когда будут созданы более выгодные для американцев условия.

США передали официальное сообщение ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении Государственного департамента Соединённых Штатов.

— США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения, — пишет Госдеп США.

Департамент отмечает, что Вашингтон продолжит работать над сокращением парниковых газов с помощью инноваций, а также будет сотрудничать с другими странами по вопросу использования ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом. Также Штаты будут принимать участие в различных международных конференциях по климату, чтобы обеспечить защиту своих интересов в данной сфере.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе президентской гонки Трамп не раз критиковал Соглашение и намеревался покинуть его в случае победы. О своём окончательном решении американский лидер заявил первого июня.