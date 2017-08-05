Кремль опубликовал кадры подводной охоты Владимира Путина на щуку

Читайте также

Кремль опубликовал кадры подводной охоты Владимира Путина на щуку

2038

Пресс-служба президента России обнародовала съёмки подводной охоты в Республике Тыва, в которой принял участие глава государства Владимир Путин. Всё происходящее удалось запечатлеть на камеру GoPro.

Перед погружением президент выслушал советы бывалых рыбаков, где водится щука и как лучше охотиться на неё. И хотя быстро поймать хитрую и умную хищницу Владимиру Путину не удалось, в конце концов он всё же сумел добыть одну рыбину.

Напомним, глава государства посетил Туву по дороге на Дальний Восток. В Южной Сибири Путин пробыл с 1 по 3 августа. Это время он посвятил активному отдыху — рыбалке со спиннингом и подводной охоте, поездкам на квадроциклах и моторных лодках, а также пешим походам.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!