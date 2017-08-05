СМИ: Криштиану Роналду может вернуться в Англию

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СМИ: Криштиану Роналду может вернуться в Англию

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Нападающий ФК "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

До перехода в "Реал" в 2009 году футболист выступал за английский "Манчестер Юнайтед".

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует вернуться в Англию из-за обвинений в неуплате налогов в Испании, пишет газета The Sun.

— В Англии у меня никогда не было проблем с налогами, именно поэтому я хочу туда вернуться. Я всегда платил налоги, и вы знаете, что я не могу ничего скрывать. С моей стороны было бы смешно это делать, — приводит издание слова Роналду во время судебного заседания 31 июля.

Напомним, прокуратура Испании обвинила Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере около €15 млн с 2011 по 2014 год. По совокупности нарушений спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.

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