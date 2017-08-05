Трамп и Макрон по телефону обсудили урегулирование в Сирии, Ираке и на Украине

Главы двух государств отметили общие интересы для достижения мира в нескольких регионах.

Президент США Дональд Трамп вместе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил возможности укрепления сотрудничества для урегулирования ситуации в Сирии и Ираке, а также возможности мирного урегулирования на Украине и борьбу с влиянием Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

— Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы изучить возможности интенсифицировать взаимодействие для разрешения нынешнего кризиса в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана, — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Макрон обсудили режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, выполнение минских соглашений для достижения мирного урегулирования на Украине и ситуацию в КНДР.