Остановивший вирус WannaCry британец признался в создании вредоносной программы

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Остановивший вирус WannaCry британец признался в создании вредоносной программы

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Британский программист Маркус Хатчинс, сумевший остановить распространение вируса WannaCry, признался в том, что занимался созданием и распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом заявил американский прокурор.

Предъявленные 23-летнему Хатчинсу обвинения никак не связаны с WannaCry — ему вменяют создание программы Kronos, с помощью которой похищались информация о банковских онлайн-операциях и данные платёжных карт. По данным следствия, преступную деятельность Хатчинс вёл в период с июля 2014-го по июль 2015 года.

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