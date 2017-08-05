Остановивший вирус WannaCry британец признался в создании вредоносной программы

Британский программист Маркус Хатчинс, сумевший остановить распространение вируса WannaCry, признался в том, что занимался созданием и распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом заявил американский прокурор.

#Breaking Marcus Hutchins, the man hailed a hero for helping end a global cyber attack, admitted he created malware code - US prosecutor — Press Association (@PA) 4 августа 2017 г.

Предъявленные 23-летнему Хатчинсу обвинения никак не связаны с WannaCry — ему вменяют создание программы Kronos, с помощью которой похищались информация о банковских онлайн-операциях и данные платёжных карт. По данным следствия, преступную деятельность Хатчинс вёл в период с июля 2014-го по июль 2015 года.