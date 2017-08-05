Скончался один из двух детёнышей панды, родившихся во Франции

Малыши впервые родились на французской земле и, согласно договору, должны в скором времени отправиться в Китай.

Один из двух детёнышей панды, родившихся накануне во французском зоопарке Боваль, скончался. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Самка панды Хуан Хуан и самец Юань Цзы переехали во Францию в 2012 году в рамках соглашения между Парижем и Пекином. Некоторое время назад стало известно, что в семействе ожидается пополнение — двойня. После появления на свет одного детёныша поместили в кувез. Ветеринары были обеспокоены его состоянием и говорили, что малыш находится на грани жизни и смерти.

— Несмотря на незамедлительное вмешательство китайских и французских ветеринаров, которые обогревали и стимулировали малыша, спасти его не удалось. Мы с большой грустью сообщаем вам о его смерти, — говорится в сообщении зоопарка.

Второй малыш чувствует себя хорошо, "всё внимание сконцентрировано на нём". Вес маленькой панды составляет 142,4 грамма.

Ранее супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит сообщила, что планирует взять опекунство над родившимися детёнышами панды.