Во Львове пациент психбольницы взял в заложники десятки людей

Во время операции по обезвреживанию злоумышленника ранения получили пятеро полицейских.

Полиция Львова обезвредила опасного преступника, который взял в заложники несколько десятков пациентов психиатрической клиники. Об этом сами блюстители порядка сообщили через "Фейсбук".

По словам полицейских, 30-летний мужчина и сам проходил курс принудительного лечения в больнице после того, как несколько лет назад жестоко убил своего отца. Чуть больше месяца назад его отпустили домой, однако по просьбе родственников вернули в медицинское учреждение.

— 4 августа около 19:00 мужчина начал вести себя неадекватно. Он заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десять пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь, — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Львовской области Тарас Сабанюк.

Услышав крики о помощи, полицейские решили штурмовать здание и освобождать заложников. Во время операции им удалось обезвредить злоумышленников и спасти захваченных им людей, однако при этом пятеро правоохранителей получили ранения.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшей истории, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.