60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго

Собранные на мероприятии деньги пойдут на благотворительность — помощь спортсменам с умственными отклонениями.

Международная организация Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для инвалидов, провела в Чикаго традиционное "утиное дерби" — 60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке.

More than 50,000 rubber ducks sailed through Chicago River to raise money for Special Olympics Illinois pic.twitter.com/NmT8VLAco2 — Fox News (@FoxNews) 4 августа 2017 г.

Стать участником благотворительного события, проводимого уже в 12-й раз, мог любой желающий. Для этого достаточно было потратить пять долларов и купить хотя бы одну резиновую уточку. По традиции, тот счастливчик, чья уточка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля.

WATCH: 50,000 rubber ducks were dumped into Chicago River on Thursday as part of derby fundraiser for the local Special Olympics. pic.twitter.com/fQYXWgVsyp — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 4 августа 2017 г.

Собранные от продажи уток деньги пойдут на помощь спортсменам-инвалидам и проведение Международных специальных Олимпийских игр.