60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго

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60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго

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Собранные на мероприятии деньги пойдут на благотворительность — помощь спортсменам с умственными отклонениями.

Международная организация Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для инвалидов, провела в Чикаго традиционное "утиное дерби" — 60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке.

Стать участником благотворительного события, проводимого уже в 12-й раз, мог любой желающий. Для этого достаточно было потратить пять долларов и купить хотя бы одну резиновую уточку. По традиции, тот счастливчик, чья уточка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля.

Собранные от продажи уток деньги пойдут на помощь спортсменам-инвалидам и проведение Международных специальных Олимпийских игр.

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