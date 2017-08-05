В Иллинойсе будут ежегодно отмечать день рождения Барака Обамы

Во время голосования в местном конгрессе ни один из законодателей не высказался против.

Губернатор Иллинойса Брюс Раунер подписал закон о новом празднике — Дне рождения Обамы. Теперь его будут ежегодно отмечать в этом штате 4 августа. Как сообщает издание Huffington Post, такой шаг стоит рассматривать как дань уважения 44-му президенту Соединённых Штатов, который начинал свою политическую карьеру именно в этом штате.

Празднование, к слову, никак не отразится на работе школ и государственных учреждений — они будут функционировать в обычном режиме Во многом именно поэтому во время голосования по законопроекту ни один из конгрессменов не выступил против.

Дело в том, что это уже вторая попытка утвердить День рождения Обамы в качестве праздника, а первую законодатели "зарубили" как раз из-за того, что 4 августа предлагалось сделать выходным днём. Конгрессмены подсчитали, что при таком раскладе праздник ежегодно обходился бы бюджету примерно в 20 миллионов долларов, а это назвали непозволительной и пустой тратой денег.

44-й президент США Барак Хуссейн Обама родился 4 августа 1961 года в Гонолулу, Гавайи. До того как стать главой государства в 2008 году, он был федеральным сенатором от штата Иллинойс.