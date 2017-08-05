Трамп отправился в 17-дневный отпуск

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Трамп отправился в 17-дневный отпуск

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Во время отсутствия американского лидера в Белом доме будет проведён ремонт: планируется обновить интерьер и экстерьер здания, заменить систему вентиляции и устранить протекания в пресс-офисе.

Президент США Дональд Трамп прибыл в собственный гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где собирается провести 17-дневный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Над отъездом главы США поглумился бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада.

— Трамп отбывает в отпуск? А зачем? Если тебе не нравится твоя работа, можно просто уйти. К тому же это место никогда не было твоим, — написал мексиканский экс-лидер в своём микроблоге в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что предыдущий президент США Барак Обама не раз подвергался критике со стороны Трампа за любовь к отдыху и игре в гольф. При этом сам Трамп провёл в собственных загородных резиденциях во Флориде, Нью-Джерси и Мэриленде почти половину из своих 23 уик-эндов и регулярно попадал в объективы камер именно за игрой в гольф.

Сейчас же, как отмечается в сообщении администрации Трампа, "каникулы" президента — событие отчасти вынужденное: во время отсутствия хозяина Белый дом будет закрыт на ремонт. Планируется "обновить" интерьер и экстерьер здания, починить лестницы, ликвидировать протекания в пресс-офисе, а также заменить старую систему кондиционирования и вентиляции.

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