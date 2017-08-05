Ведущего Fox News обвинили в отправке непристойных фотографий коллегам

Ведущего телеканала Fox News Эрика Боллинга обвиняют в том, что несколько лет назад он отправлял фотографии своих гениталий женщинам-коллегам.

Как сообщает издание Huffington Post, информацию о непристойной рассылке подтвердили не только сами получательницы снимков, но и их знакомые, которые их видели. Некоторые из них даже пытались поговорить на эту тему с Боллингом, но к чему привели эти беседы, не уточняется.

Обвинения, прозвучавшие в адрес телеведущего, пополнили и без того обширный список секс-скандалов, сотрясавших телеканал Fox News в последний год. Так, напомним, ведущему Биллу О'Рейли пришлось выплатить коллегам 13 миллионов долларов компенсации за домогательства и оскорбления.

Ведущего Fox Business Чарльза Пэйна отстранили от работы после того, как одна из постоянных гостей Fox News заявила, что сотрудник телеканала домогался её. Более того, как утверждает потерпевшая, её перестали приглашать в эфир после того, как их отношения с Пэйном закончились.

Ещё ранее в центре скандала оказался основатель и генеральный директор Fox News Роджер Эйлс. Ему пришлось уйти в отставку в 2016 году, когда телеведущая Гретчен Карлсон обвинила его в домогательствах. По словам женщины, её уволили из-за того, что она не ответила Эйлсу взаимностью.