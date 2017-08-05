Пентагон порекомендовал Белому дому поставить противотанковое оружие на Украину

Американское военное ведомство направило на рассмотрение в Белый дом план, предусматривающий поставки летального вооружения Украине. Как сообщает телеканал NBC, среди прочего предлагается поставить противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 50 миллионов долларов.

— Это очень логичный и разумный шаг. Он заставит российских агрессоров засомневаться при использовании систем наступательных вооружений на Украине, — прокомментировал предложенный план бывший командующий НАТО и аналитик NBC News Джеймс Ставридис.

Источники телеканала заявили, что решение о поставках летального оружия Киеву ещё не принято. В самом Пентагоне информацию, которой располагает NBC, не подтвердили, но заметили, что "ничего не исключают".