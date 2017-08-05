Автобус сорвался в пропасть в Боливии, восемь человек погибли

Читайте также

Автобус сорвался в пропасть в Боливии, восемь человек погибли

8
По данным правоохранителей, автобус не смог затормозить из-за механических неисправностей.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Боливии. Об этом сообщил руководитель полиции департамента Кочабамба Рональд Санчес.

— Эвакуирован 31 раненый в город Кочабамба, и можно констатировать гибель восьми человек в этом трагическом происшествии, — приводит издание El Horizonte слова Санчеса.

Отмечается, что авария произошла из-за поломки автобуса: в какой-то момент он не смог затормозить и сорвался в пропасть с высоты 150 метров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!