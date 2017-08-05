Автобус сорвался в пропасть в Боливии, восемь человек погибли

По данным правоохранителей, автобус не смог затормозить из-за механических неисправностей.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Боливии. Об этом сообщил руководитель полиции департамента Кочабамба Рональд Санчес.

Ocho muertos y 31 heridos al caer un autobús en un barranco en Bolivia #Oaxaca https://t.co/ieUE5Zl0xo pic.twitter.com/TjcokYSfX1 — Digital Mark (@DigitalMark_) 5 августа 2017 г.

— Эвакуирован 31 раненый в город Кочабамба, и можно констатировать гибель восьми человек в этом трагическом происшествии, — приводит издание El Horizonte слова Санчеса.

Отмечается, что авария произошла из-за поломки автобуса: в какой-то момент он не смог затормозить и сорвался в пропасть с высоты 150 метров.