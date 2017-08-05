Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

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Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Забайкальском крае. Фото: © chita.ru

Для пассажиров четырёх поездов дальнего следования, задержанных из-за инцидента, было организовано питание.

На перегоне Яблоневая — Тургутуй в Забайкальском крае с рельсов сошли 23 вагона грузового поезда. В результате происшествия четыре пассажирских состава дальнего следования были задержаны, ещё два — пригородных — отменены, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошёл в 03:05 по местному времени (21:05 мск). Движение поездов по перегону было временно приостановлено, к месту происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций.

Пассажирские поезда дальнего следования — из Москвы в Читу, из Новокузнецка во Владивосток, из Владивостока в Новокузнецк и из Адлера в Читу — были задержаны. Два пригородных поезда сообщением Могзон — Чита и Чита — Могзон отменены.

Причины случившегося устанавливаются.

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