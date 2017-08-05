WP: Трамп столкнулся с реальностью, где его слова не дают ожидаемого эффекта

Эксперты заявляют, что у американского лидера осталось не так много времени и возможности, чтобы восстановить пошатнувшееся реноме.

За первые шесть месяцев своего президентства Дональд Трамп столкнулся с серьёзными трудностями и испытаниями, а его авторитет и влияние постепенно снижаются. Такая мысль прозвучала в материале газеты Washington Post.

В поддержку этого тезиса автор статьи приводит случаи, когда слова или же сообщения в "Твиттере" Трампа игнорировались непосредственными подчинёнными президента или его соратниками.

Так, явное желание миллиардера отменить проведённую его предшественником Бараком Обамой реформу здравоохранения столкнулось с противодействием не только со стороны демократов, но и в рядах республиканцев — против воли президента выступили трое его однопартийцев.

Когда отменить Obamacare не получилось, Трамп попросил Сенат отсрочить свои летние каникулы и потратить какое-то время на разработку замены медицинской реформы. Однако законодатели сделали вид, что не услышали эту просьбу.

Во многом неожиданное заявление Трампа, что он запретит трансгендерам служить в американской армии, в значительной степени проигнорировали военные, а транссексуалы продолжают нести воинскую службу.

Наконец, принятие закона, который ограничивает возможности Трампа самостоятельно ослаблять санкции, а также закона, направленного на предотвращение увольнения специального адвоката Роберта Мюллера, расследующего дело о возможных связях главы Белого дома с Россией, говорит красноречивее всего.

Ближайшие несколько недель могут стать определяющими для администрации Дональда Трампа. С одной стороны, пока конгрессмены находятся на каникулах, а сам глава Белого дома — в отпуске, у миллиардера появилась возможность взять передышку и перегруппироваться.

Определённые надежды возлагаются и на отставного генерала Джона Келли, который с 31 июля стал главой аппарата Белого дома. Бывший военный, как ожидается, привнесёт армейский порядок в работу президентской администрации.

В то же время эксперты отмечают, что если и приход Келли ничего не поменяет в работе Белого дома, то для самого Трампа это скольжение вниз станет практически фатальным, поскольку не ясно, за счёт чего ещё его можно будет остановить.